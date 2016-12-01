Бишкек, 1 декабря, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Сотрудники Госкомитета нацбезопасности Киргизии совместно с милиционерами провели спецоперацию, в ходе которой арестовали жителя Бишкека, подозреваемого в пособничестве террористам. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщило ИА «24.kg» со ссылкой на ГУВД киргизской столицы.

Keith Allison Арест подозреваемого

Во время обыска в доме у задержанного 31-летнего уроженца Джалал-Абадской области были обнаружены и изъяты пять самодельных взрывных устройств, а также свыше десяти брошюр и электронных носителей с информацией религиозно-экстремистского толка.

Также в правоохранительных органах отметили, что мать и родной брат задержанного террориста ранее также были арестованы за экстремистскую деятельность и в настоящий момент отбывают срок наказания в колонии, пишет «Zanoza.kg».

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, только в 2015 году сотрудники киргизских силовых ведомств предотвратили 12 террористических актов, нейтрализовали свыше 50 религиозно-экстремистских ячеек и привлекли к уголовной ответственности 60 киргизстанцев, воевавших в Сирии на стороне различных террористических группировок.