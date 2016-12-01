Москва, 1 декабря, 2016, 13:28 — ИА Регнум. В российском сегменте интернета стартует первое реалити-шоу, в котором будут участвовать создатели hardware-стартапов. В рамках проекта «Битва технологий» основатели молодых технобизнесов научатся находить финансирование для своих разработок и представлять их публике. По итогу они создадут свои краудфандинговые кампании и пообщаются с инвесторами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Funkyimg.com Битва Трансформеров

Мероприятие организует краундфандинговая платформа Planeta.ru и инвестиционная площадка «EVA Invest» в партнерстве с РВК. Проект рассчитан для тех, кто создает устройства и приборы для повседневно жизни. Например, гаджеты, дроны, роботы, система «умный дом» и прочее.

Чтобы стать участниками «Битвы технологий» нужно, во-первых, иметь рабочий прототип. Во-вторых, необходимо пройти отборочный тур, который продлится до конца декабря. В технологическом реалити-шоу смогут участвовать только 10 стартапов. Отмечается, что продукт может быть разработан либо самостоятельно, либо на базе специальных площадок технического творчества. К последним относятся мейкерские проекты FabLab и ЦМИТ, поддерживаемые РВК.

В ходе «Битвы технологий» перспективные технические специалисты смогут изучить основополагающие вопросы для продвижения своей продукции. Это касается не только спроса и предложения на рынке, но и того, как привлечь широкое внимание к своей разработке и бизнесу на ее основе. Таким образом, в течение всего февраля 2017 года эксперты в сфере краудфандинга, маркетинга, PR будут обучать участников, как разработать успешную крауд-кампанию с нуля, достичь финансовой цели и выйти на широкий рынок. В свою очередь, опытные режиссеры, редакторы и дизайнеры помогут создателям стартапов снять видеообращение, проработать грамотное описание и оформление, продумать вознаграждения пользователям и отшлифовать прочие элементы крауд-проекта. На выходе каждый участник «Битвы технологи» будет иметь готовый к запуску проект, лояльную аудиторию и план PR-кампании, то есть все для того, чтобы начать реализацию своего проекта.

В результате участники, прошедшие обучение и создавшие свой проект, запустят кампании. Пяти из них РВК предоставит стартовый взнос в размере 100 тыс. рублей. Однако главный приз — это переговоры с инвесторами. Получить этот бонус смогут только те, чьи проекты продемонстрируют свою финансовую состоятельность и соберут нужную сумму.

PR-директор Planeta.ru Василина Горовая в комментарии для ИА REGNUM рассказала о том, как возникла идея проведения такого мероприятия: «Идея проекта аналогичного «Битве технологий» зародилась у нас несколько лет назад. Вопрос был только в том, чтобы сошлись все звезды: и краудфандинг стал достаточно узнаваем, и аудитория более-менее лояльна к системе, и первые технологические российские крауд-проекты уже успешно привлекли финансирование. В середине 2016 года все это стало возможным.

Когда ключевые исходные уже появились, важно было просто поймать волну. Планета (в широком смысле слова) магически притягивает людей, близких по духу и целям. Именно так на одном из профильных мероприятий мы случайно познакомились с ребятами из EVA Invest. Их амбиции и энергия были идентичны нашим. Поэтому уже на первой встрече из местечкового образовательного курса мы совместно выстроили зрелый полновесный проект, объединяющий hardware, топовые СМИ, медийные лица и сильнейших экспертов в индустрии технологий и краудфандинга. Что именно у нас получится, решит аудитория, ради вовлечения которой и затевается этот непростой, но верим, обаятельный проект».

Директор Planeta.ru Федор Мурачковский отметил, что у кого-то есть идеи для создания технологий, у краудфандинговой платформы же есть технология воплощения этих идей в жизнь. За свои идеи нужно уметь бороться, чему и будут учить на «Битве технологий».