Ставрополь, 1 декабря, 2016, 13:27 — ИА Регнум.



Управление МЧС России по Ставропольскому краю Авария на Ставрополье с участием рейсового автобуса

В Ставропольском крае произошла автоавария с участием пассажирского автобуса «Неоплан», следовавшего по маршруту «Ставрополь-Москва», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Авария произошла 1 декабря в 11:17 в Изобильненском районе края на 22 км трассы Ставрополь — Батайск.

Там произошло столкновение пассажирского автобуса «Неоплан» маршрута Ставрополь — Москва, грузовой фуры трех легковых автомобилей.

В результате аварии травмы получил пассажир легкового автомобиля. Он доставлен в Шпаковскую районную больницу.

Пассажиры Неоплана не пострадали. Их пересадили в попутный транспорт, следовавший в Ставрополь и они прибыли на место. Всего в Неоплане ехало три пассажира.

В ГИБДД отметили, что дорога на участке, где произошла авария открыта для проезда. На месте работают оперативные службы.

Отметим, что в регионе сложилась сложная погодная обстановка, которая способствует автоавариям. Со вчерашнего дня в крае сильный снег, местами туман, гололед, на дорогах гололедица, снежный накат.

ГИБДД региона распространило обращение к населению с просьбой быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и дистанцию с впереди идущим транспортом.