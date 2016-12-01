Бишкек, 1 декабря, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Россия и Киргизия всегда будут стратегическими партнёрами, но российская военная база будет со временем выведена с киргизской территории. Киргизия должна иметь свои мощные вооружённые силы, и вывод американской военной базы был верным решением. Об этом сообщил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сегодня, 1 декабря, на пресс-конференции по итогам его пятилетнего управления страной.

Mil.ru Военная база

«Я считаю, что мы абсолютно правильно сделали, когда выставили американскую базу Ганси, нравится это кому-то или не нравится», — сказал Атамбаев.

По словам президента, правильность этого решения показали последние пять лет. Он подчеркнул, что Киргизия не должна рассчитывать на поддержку извне и будет опираться на свои военные возможности.

«Это касается и российской базы», — заявил он.

Отвечая на критику, которая, как утверждает Атамбаев, звучит в его адрес по поводу вывода американской базы и совсем иного положения с российской базой, президент Киргизии сказал, что с Россией президентом Курманбеком Бакиевым был подписан соответствующий договор о военной базе.

«Имейте в виду, что по российской базе Бакиевым был подписан полноценный договор, там сказано, с этого года действующий срок заканчивается, после этого военная база должна была остаться на 49 лет и продлеваться потом на 25. Мы оставили только на 15 лет», — уточнил президент. После этого Атамбаев подчеркнул, что Россия и Киргизия — стратегические партнёры.

Напомним, с 29 января 2017 года авиабаза в Канте войдет в состав объединенной военной базы Российской Федерации на территории Киргизии. Соответствующие соглашение подписано главами двух государств 20 сентября 2012 года во время визита Владимира Путина в Бишкек. В состав объединенной базы войдут также испытательная база противолодочного вооружения в Караколе (бывш. Пржевальск), радиосейсмическая лаборатория в Майлы-Суу и центр военной связи в Кара-Балте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Атамбаев заявил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава России Владимир Путин «уговаривали его остаться на второй строк».

«Но я не согласился, объяснил, что у нас все по-другому. Но Россия все равно будет оставаться главным партнером. Я честно признаюсь, сам хотел уйти чуть раньше — 1 декабря 2017 года, потому что подустал немного за пять лет», — сказал он.