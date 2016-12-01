Барнаул, 1 декабря, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Преподаватель Алтайского государственного аграрного университета признан виновным по 12 преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 291.2 УК РФ как мелкое взяточничество. Также следствию удалось доказать и 12 преступлений по ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

A-r-e-s Взятка

Следствием установлено, что за взятки преподаватель университета в течение 2014 — 2015 годов вносил в зачетные книжки и зачетно-экзаменационные листы студентов положительные оценки без проверки знаний у обучающихся.

«В судебном заседании виновность подсудимого установлена исследованными доказательствами», — подчеркнула старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Анна Лошкарёва.

По ее словам, с учетом личности подсудимого ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 120 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в органах и учреждениях образования Российской Федерации сроком на 2 года 6 месяцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это далеко не первый случай, когда сотрудники алтайских вузов попадались на взятках.

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В июне 2016 года алтайские СМИ сообщили об анонимном письме Генеральному прокурору РФ от студентов юридического факультета Алтайского госуниверситета, в котором было сказано о вымогательстве взяток со стороны одного из преподавателей кафедры уголовного права, бывшего сотрудника Следственного Комитета РФ, «которого выгнали за пьянку».

В июле 2016 года завершилось расследование уголовного дела в отношении одного из преподавателей Алтайского государственного технического университета. Следствие выяснило, что за зимнюю сессию он собрал со студентов более 200 тысяч рублей. У взяточника не было единой таксы за свои услуги — размер взяток варьировался от 20 тысяч до 105 тысяч рублей.