Москва, 1 декабря, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий ограничения для курения вейпов, внес в Госдуму депутат Андрей Чернышев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

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Парламентарий предлагает регулирование продажи и употребления электронных устройств, имитирующих курение (вейпов).

Прежде всего, планируется ограничить курение сигарет в прогулочных зонах (парки, скверы, пешеходные зоны, вело зоны).

Автор настаивает на запрете на продажу вейпов несовершеннолетним. «Согласно последним научным исследованиям, школьники, употребляющие испарители, в дальнейшем в четыре раза чаще становились заядлыми курильщиками, нежели их сверстники, не использовавшие вейпы», — отмечает депутат.

Кроме того, законопроект указывает на необходимость разработки технических регламентов для электронных пароиспарителей и электронных сигарет данной категории, поскольку ингредиенты для парения должны соответствовать определенным нормам и не содержать в своем составе канцерогенов и вредных веществ. Сейчас воздействие жидкости, содержащейся внутри большинства испарителей, на организм человека до конца не изучено и никак не контролируется, указал парламентарий.