Москва, 1 декабря, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Испытания, которым подверглась Россия за последние годы, сделала страну сильнее. Об этом 1 декабря в ходе оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

ИА REGNUM Владимир Путин

«В последние годы нам было непросто, но эти испытания сделали нам сильнее. Мы смогли чётче определить направления. Преодолевая трудности, мы создали базу для движения вперёд. Мы не углубились в мелочи текущего дня, не занимались проблемой выживания — мы думали над повесткой развития и обеспечили её», — сказал Путин.

Будущее страны зависит только от нас, от таланта наших граждан, и мы обязательно решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня».

Напомним, президент РФ Владимир Путин огласил 1 декабря Послание Федеральному собранию. Как анонсировал Кремль, Послание в 2016 году станет «особенным».

«В 2016 году Послание будет совсем другим по содержанию, с сохранением такого главного «путинского стержня», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.