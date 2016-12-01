Ярославль, 1 декабря, 2016, 13:20 — ИА Регнум. В Ярославском государственном педагогическом университете пройдут выборы ректора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом вузе. Кресло руководителя ЯГПУ стало свободно в апреле 2016 года, после того как Министерство образования не продлило контракт с ректором Владимиром Афанасьевым в связи с достижением им предельного возраста. Тогда исполняющим обязанности ректора был назначен Михаил Груздев.

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«Выборы были инициированы нами. Университет направил в Министерство образования запрос о проведении выборов ректора, и получил положительный ответ. Сейчас идет этап выдвижения кандидатов: с 22 ноября до 9 декабря. Пока официальных заявлений нет», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM проректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, председатель избирательной комиссии вуза Александр Ходырев.

После этапа выдвижения кандидатов на пост ректора ЯГПУ рассмотрит аттестационная комиссия Минобра, после чего будет назначена дата проведения выборов. В вузе ожидают, что выборы будут конкурентными и альтернативными. По информации ИА REGNUM, и.о. ректора Михаил Груздев планирует принять участие в выборах. Однако конкуренцию ему могут составить деканы некоторых факультетов. Сразу после назначения Груздев заявлял, что одна из его главных задач в качестве временного главы учреждения — обеспечить честные и демократичные выборы. Также в ЯГПУ надеются, что сам факт назначения выборов ректора — знак того, что министерство не планирует сливать вуз с другим, против чего неоднократно высказывались ученые и преподаватели, а также прежний ректор Владимир Афанасьев.