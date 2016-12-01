Москва, 1 декабря, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Российская армия нанесла террористам ощутимый урон. Об этом 1 декабря в ходе оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Террористам нанесён ощутимый урон. Армия и флот РФ доказали, что могут работать вдали от постоянных мест дислокации. Мы видим, какую работу проводят работники спецслужб по борьбе с террором. У нас там есть и потери. Будем продолжать эту работу», — сказал Путин.

Глава государства поблагодарил российских военных за их службу: «Хочу поблагодарить военных за честь, мужество и храбрость, за то, что вы, солдаты России, дорожите своей честью и честью России».

Напомним, президент РФ Владимир Путин огласил 1 декабря Послание Федеральному собранию. Как анонсировал Кремль, Послание в 2016 году станет «особенным».

«В 2016 году Послание будет совсем другим по содержанию, с сохранением такого главного «путинского стержня», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.