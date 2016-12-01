Симферополь, 1 декабря, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Муниципальное казенное учреждение Белогорского района Крыма «Административно-хозяйственный центр», учредителем которого является администрация Белогорского района, пыталось через тендер купить два автомобиля Toyota Camry или их эквивалента. Тендер был объявлен на общую сумму порядка 3,37 млн рублей и был отменён после вмешательства ОНФ, говорится на сайте Народного фронта «За честные закупки».

CEFICEFI Toyota Camry

«Согласно техническому заданию, данная закупка включает в себя сиденья с кожаной обивкой, подсветку в зоне ног водителя и переднего пассажира, ионизатор воздуха «nano e», отделку салона вставками под дерево, двухзонный климат-контроль, цвет кузова «белый перламутр». Иными словами, данная закупка имеет все признаки неэффективного расходования средств муниципального бюджета», — считает представитель регионального штаба Народного фронта Дмитрий Разумовский.

Кроме того, общественники отмечают, что техническим заданием предусмотрено наличие мультимедийной системы Toyota Touch 2, которая устанавливается только на автомобилях указанной марки. «Это исключает приобретение аналога и является фактором, ограничивающим конкуренцию», — подчеркнули в ОНФ.

Активисты Народного фронта направили обращение в администрацию Белогорского района с предложением «рассмотреть целесообразность проведения подобной закупки», поскольку администрация Белогорского района могла бы обойтись более скромным автомобилем за бюджетные деньги.

«Администрация Белогорского района учла замечания активистов ОНФ и оперативно предприняла меры по отмене закупки и внесению изменений с целью сокращения затрат. В настоящее время условия технического задания по закупке автомобилей пересматриваются с учетом рекомендаций общественников по снижению требований комфортности транспортного средства до базовых показателей», — говорится в сообщении на сайте ОНФ.