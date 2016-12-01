Москва, 1 декабря, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Россия готова к сотрудничеству с приходящей в январе 2017 года командой нового президента США Дональда Трампа. Об этом 1 декабря в ходе оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы готовы к сотрудничеству с новой администрацией США. Взаимодействие в решении глобальных и региональных проблем отвечает интересам всего мира. Попытки сломать стратегический паритет опасны и могут привести к глобальной катастрофе», — сказал Путин.

По его словам, Москва рассчитывает «на объединение борьбы с реальной, а не видимой угрозой».

Напомним, президент РФ Владимир Путин огласил 1 декабря Послание Федеральному собранию. Как анонсировал Кремль, Послание в 2016 году станет «особенным».

«В 2016 году Послание будет совсем другим по содержанию, с сохранением такого главного «путинского стержня», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.