Киев, 1 декабря, 2016, 13:16 — ИА Регнум. На Украине с 1 января 2017 года прекращает свою деятельность телеканал журналиста Савика Шустера 3s.tv. Об этом сообщается на странице канала в социальной сети Facebook.

Wikiwand.com Прекращение вещания телеканала

«Больше года Савик Шустер и вся команда телеканала 3s. tv работали, чтобы доказать, что неолигархическое телевидение в Украине имеет право на жизнь, — говорится в сообщении. — Но сейчас нам придется попрощаться с любимым делом потому что у нас закончились деньги».

В сообщении говорится, что все телеканалы Украины, работающие на медийном рынке страны, убыточны и существуют только за счет владельцев-олигархов.

«В этих условиях наша попытка работать по нормальным бизнесовым правилам оказалась неудачной», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля текущего года телеведущему Савику Шустеру, который является гражданином Канады, аннулировали разрешения на работу на Украине. В госслужбе занятости Украины пояснили, что разрешение было аннулировано на основании того, что документы, поданные работодателем, содержали якобы недостоверные данные.

13 июня Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского центра занятости о запрете на работу ведущему ток-шоу «Шустер LIVE» Савику Шустеру.