Москва, 1 декабря, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Банковской системе удалось заместить зарубежное кредитование наших компаний и стабилизировать финансовую ситуацию. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Банковской системе удалось заместить зарубежное кредитование наших компаний и стабилизировать ситуацию — это очевидный факт», — заявил Путин.

В условиях снижающейся инфляции создаются объективные условия для удешевления банковского кредита, отметил президент. Впрочем, «ситуация действительно немного улучшилась, но лишь по отдельным секторам — в целом кредитование экономики демонстрирует неустойчивую динамику», указал он.

«В рамках антикризисной поддержки в 2015−106 годах мы пополнили капитал банковской системы на 827 млрд рублей. Этот ресурс позволял банкам нарастить кредитования реального сектора, однако в текущем году не вырос, а даже снизился. Снижение всё-таки произошло даже с учётом курсовой разницы», — пояснил Путин.

В сложившихся условиях необходимо стимулировать кредитование реального сектора — развивать кредитование могут только солидные банки с большим запасом капитала, подчеркнул президент. По его словам, отечественные банки в 2016 году восстановили свою рентабельность — за 10 месяцев прошлого года они заработали 193 млрд рублей, а за тот же период 2016 года — 714, то есть почти в 4 раза, указал Путин.