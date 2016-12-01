Москва, 1 декабря, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Очень важно поддержать кредитование малого бизнеса. Крупные банки применяют слишком строгие требования согласно международным стандартам. Поэтому некоторые небольшие региональные банки могли бы выполнять важную функцию кредитования малого бизнеса и населения, осуществляющие простые банковские операции. Об этом сегодня, 1 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Небольшие банки

«Небольшие региональные банки могли бы работать по значительной упрощенной схеме. При чём, никаких рисков для банковской системы эта схема создать не может, учитывая их скромную долю во всей банковской системе — всего 1,5% от всех банковских активов», — отметил Путин.

«Такое дифференцированное регулирование банковской системы позволит клиентам обращаться в банк, наиболее соответствующий их потребностям, а малый бизнес не будет испытывать конкуренцию за кредитные ресурсы с крупными компаниями», — сказал президент.