Москва, 1 декабря, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин настаивает на разработке максимальной защиты от киберугроз, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

markusspiske Киберугрозы

«Прошу учитывать, что в цифровых технологиях кроются и риски», — отметил президент в ходе послания Федеральному собранию.

«Необходимо выработать защиту от киберугроз, должна быть значительно повышена устойчивость всех элементов инфраструктуры, финансовой системы, государственного управления», — подчеркнул президент.