Москва, 1 декабря, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил запустить программу цифровой экономики, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Предлагаю запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики», — сказал он в ходе послания Федерального собрания.

«В ее реализации будем опираться именно на российские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры страны», — отметил президент.

«Это вопрос национальной безопасности, технологической независимости России, и в полном смысле этого слова нашего будущего», — заявил Путин. «Надо провести инвентаризацию и снять все административные, правовые, любые другие барьеры, которые мешают бизнесу переходить как на существующие, так и формирующиеся высокотехнологические рынки», — настаивает президент. «Обеспечить такие проекты финансовыми ресурсами, в том числе нацелить на такие задачи (действия) обновленного ВЭБа, Банка Развития», — говорит он.

«Нам потребуются квалифицированные кадры, рабочие, готовые выполнять задачи нового уровня», — указал президент, отметив необходимость выстраивания современной системы образования совместно с бизнесом.