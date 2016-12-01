Москва, 1 декабря, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию заявил, что в России необходимо ввести долгосрочное финансирование научных исследований и обновить линейку научных грантов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, власти РФ продолжат формирование исследовательской инфраструктуры, что уже привело к созданию в рамках программ грантов около 200 лабораторий мирового уровня. Причем работают в них те, кто вернулся в РФ из-за рубежа.

«Они видят, что в России ставятся интересные научные задачи и создаются лаборатории и материальная база», — сказал Путин, предложив обеспечить долгосрочное финансирование науки.

«В 2017 году будет выделено дополнительно 3,5 млрд рублей на науку», — сказал глава государства.