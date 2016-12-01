Москва, 1 декабря, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Борьба с коррупцией требует профессионализма, серьёзности и ответственности. Только тогда она даст результат и получит осознанную поддержку со стороны общества. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«У нас, к сожалению, стало практикой поднимать информационный шум вокруг так называемых резонансных случаев. И нередко этим грешат сами представители следственных правоохранительных органов», — заявил Путин.

«Хочу обратить, уважаемые коллеги, ваше внимание на это и сказать, что борьба с коррупцией — это не шоу. Она требует профессионализма, серьёзности и ответственности. Только тогда она даст результат и получит осознанную поддержку со стороны общества», — подчеркнул президент.

В последние годы было немало громких дел в отношении чиновников муниципального, федерального уровня, констатировал президент. «При этом подчеркну: абсолютное большинство государственных служащих — честные, порядочные люди, работающие на благо страны», — отметил он.

Ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти, указал глава государства. «Однако до решения суда никто не имеет права выносить вердикт о виновности или невиновности человека», — добавил Путин

В ходе выступления президент также поблагодарил парламентариев за поддержку законопроекта, который значительно усиливает ответственность правоохранителей за фабрикацию уголовных дел.