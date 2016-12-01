Москва, 1 декабря, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию заявил, что власти России провели «глубокую модернизацию оборонно-промышленного комплекса», результатом которой стал рост производства и производительности труда.

Александр Дейнека. Загадка старику (фрагмент). 1926

По его словам, в 2016 году рост производительности труда составит 9,8%, а ожидаемый рост объемов производства — 10,1%. Кроме того, важно «нацелить ОПК на выпуск гражданской продукции».

Глава государств отметил, что к 2030 году долю гражданской продукции в ОПК надо повысить с 16% до 50%.

Напомним, 1 декабря, президент РФ Владимир Путин обращается к Госдуме и Совфеду с ежегодным Посланием. Обязанность главы государства оглашать Послание, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, определена Конституцией.