Волгоград, 1 декабря, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Главный финансовый документ Волгоградской области на 2017 год и плановый период последующих двух лет принят в окончательном чтении. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной думы 1 декабря, основные параметры бюджета региона депутаты утвердили на сегодняшнем заседании областного парламента.

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Всего ко второму чтению поступили 17 поправок. Накануне 12-ть из них были одобрены на совместном заседании думского комитета по бюджету и налогам и комитета по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству. В частности, депутаты поддержали увеличение финансирования на 78 миллионов рублей подпрограммы «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства». Одобрено выделение дополнительных средств на содержание автомобильных дорог, реализацию областной программы по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, экологическую реабилитацию водных объектов.

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В главном финансовом документе региона на 2017 год сохранены все 36 государственных программ, которые присутствовали в бюджете в этом году. Большая часть расходов пойдет на финансирование соцсферы. На эти цели в бюджете региона предусмотрено 45,434 млрд рублей на 2017 год, на 2018 год —45,305 млрд рублей, на 2019 год — 44,486 млрд рублей, что составляет в общей структуре расходов 62,1%, 60,3% и 57,0% соответственно. Также приоритетами расходной части останется подготовка к 75-летию победы в Сталинградской битве и чемпионату мира по футболу, развитие транспортной инфраструктуры, внутреннего и въездного туризма, благоустройство территорий муниципальных образований.

Как уточнили в думе, бюджет на следующий год будет бездефицитный. Он предусматривает поступления и ассигнования в объеме 73,1 миллиарда рублей. Расходы запланированы в сумме 73,124 млрд рублей, на 2018 год — 75,145 млрд рублей, на 2019 год — 77,691 млрд рублей. Такими же планируются и доходы областной казны.