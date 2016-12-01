Москва, 1 декабря, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Необходимо произвести настройку налоговой системы России с участием деловых объединений, чтобы сделать льготы адресными. Об этом заявил сегодня, 1 декабря, президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Напомнив, что в стране созданы предсказуемые правила ведения бизнеса и, невзирая на изменение экономической ситуации, зафиксированы действующие налоговые условия, президент призвал «так ориентировать налоговую систему, чтобы она стимулировала деловую активность, рост экономики и инвестиций».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин поручил правительству РФ до 2018 года принять все соответствующие поправки в законодательство, а с января 2019 года ввести их в действие.