Вашингтон, 1 декабря, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Конор Макгрегор (Ирландия) получил боксёрскую лицензию, сообщает MMA Fighting.

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Лицензия ирландскому спортсмену выдана 1 декабря в Калифорнии (США). Комментируя это событие, исполнительный директор Атлетической комиссии штата Энди Фостер заявил: «Сегодня он получил лицензию и теперь у него есть свой федеральный ID-номер. Теперь в Калифорнии он считается боксёром».

По словам Фостера, Макгрегору нужен хороший соперник, боксёр высокого уровня. «Мы рады выдать ему лицензию. Мы рады, что теперь он боксёр из Калифорнии», — сказал он.

Уточняется, что в ближайшие несколько месяцев Макгрегор не намерен участвовать в боях: скоро у него должен родиться ребёнок, и тогда он начнёт участвовать в поединках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 ноября стало известно, что Макгрегор лишён титула чемпиона мира в полулегком весе по версии UFC. Он обладал двумя титулами в разных весовых категориях.

Из-за того, что Макгрегор перешёл в другую весовую категорию, новым абсолютным чемпионом в полулёгком весе стал бразилец Жозе Альдо. Макгрегор отказался от титула добровольно.