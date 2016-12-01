Москва, 1 декабря, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Российские надзорные органы должны оказывать помощь бизнесу в виде консультаций. Об этом 1 декабря в ходе оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Надзорные органы должны заниматься не только выявлением, но и профилактикой нарушений, неформально оказывать консультативную помощь предпринимателям», — сказал Путин.

По словам главы государства, он дал поручение исключить деятельность самозанятых граждан как самовольную деятельность: «Прошу в 2017 году чётко определить статус самозанятых граждан. Каждый должен чувствовать, что государство на его стороне. Справедливость — не в «уравниловке», а в достижении результатов, а несправедливо то, что ограничивает работу людей».

Напомним, президент РФ Владимир Путин огласил 1 декабря Послание Федеральному собранию. Как анонсировал Кремль, Послание в 2016 году станет «особенным».

«В 2016 году Послание будет совсем другим по содержанию, с сохранением такого главного «путинского стержня», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.