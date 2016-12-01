Москва, 1 декабря, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Доступ бизнеса к инфраструктуре и развитие базовых сервисов является чрезвычайно важным направлением. Об этом 1 декабря в ходе оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В каждом регионе базовые сервисы для бизнеса, доступ к инфраструктуре должны соответствовать требованиям законодательства. Мы недавно говорили на эту тему в Ярославле. Это чрезвычайно важное направление. Мы будем внимательно следить, что происходит в регионах, и определять качество работы региональных команд по этим направлениям», — сказал Путин.

Он напомнил, что власти неоднократно говорили о совершенствовании контрольно-надзорных органов: «В открытом доступе будут данные. Это даст возможность оперативно реагировать на злоупотребления в отношении предпринимателей. Надо отменять инструкции, не влияющие на качество услуг, но связывающие бизнес по рукам и ногам».

Напомним, президент РФ Владимир Путин огласил 1 декабря Послание Федеральному собранию. Как анонсировал Кремль, Послание в 2016 году станет «особенным».

«В 2016 году Послание будет совсем другим по содержанию, с сохранением такого главного «путинского стержня», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.