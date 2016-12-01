Москва, 1 декабря, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию назвал самой быстрой по темпам роста отрасль российской экономики — это IT.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, если несколько лет назад доля IT в экспорте была равна нулю, то сейчас эта доля составила $7 млрд. В такой отдаче «существенную роль» сыграли налоговые льготы, отметил Путин.

В частности, если в 2010 году IT-компании отчисляли в бюджет налогов на 28 млрд рублей, то спустя два года эта сумма составила уже 54 млрд рублей.

«Предлагаю продлить льготы до 2023 года», — сказал Путин. По его мнению, это поможет сделать IT одной из ведущих экспортных отраслей.