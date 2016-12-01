Москва, 1 декабря, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Сегодня АПК — это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки, однако такая ситуация не будет продолжаться долго. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Здесь, как в народе говорят, нет худа без добра. Наши так называемые партнеры ввели санкции, мы — ответные меры, помогли на внутреннем рынке нашим сельхозпроизводителям», — сказал Путин.

«Надо понимать, что это наверное не может, да и не будет вечно продолжаться, да и потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке. Этой благоприятной ситуацией, которая сложилась на рынке нужно воспользоваться по полной программе», — сказал глава государства.