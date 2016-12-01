Москва, 1 декабря, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию предложил стимулировать регионы развивать сельскохозяйственный сектор экономики, предоставив регионам РФ большую свободу распределения средств федерального бюджета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, большая самостоятельность субъектов Федерации в распределении бюджетных трансферов создаст стимул для развития АПК, ввода в сельхозобращение простаивающих земель.

Путин пояснил, что если вырастет самостоятельность регионов в использовании средств федерального бюджета — должна вырасти и ответственность.

Напомним, президент РФ Владимир Путин огласит 1 декабря Послание Федеральному собранию. Традиционно оглашение начинается в 12:00 мск в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.