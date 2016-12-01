Путин: Регионам надо дать больше самостоятельности в распределении средств
Москва, 1 декабря, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию предложил стимулировать регионы развивать сельскохозяйственный сектор экономики, предоставив регионам РФ большую свободу распределения средств федерального бюджета.
По его словам, большая самостоятельность субъектов Федерации в распределении бюджетных трансферов создаст стимул для развития АПК, ввода в сельхозобращение простаивающих земель.
Путин пояснил, что если вырастет самостоятельность регионов в использовании средств федерального бюджета — должна вырасти и ответственность.
Напомним, президент РФ Владимир Путин огласит 1 декабря Послание Федеральному собранию. Традиционно оглашение начинается в 12:00 мск в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.