Москва, 1 декабря, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Гражданское общество нужно активно вовлекать в принятие решений по использованию ресурсов, направленных на благоустройство городов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному собранию.

Andrei Chugunov Озеро Байкал

«В будущем году мы направим регионам 20 млрд рублей на программу благоустройства, в том числе в моногородах. И дело принципа, чтобы в принятии решения по использованию этих ресурсов участвовали сами жители, определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь», — заявил Путин.

Комментируя действия многих чиновников, которые порой не согласуются с позицией общественности по обустройству городов, Путин отметил: «Хочется спросить, а вы уверены, что-то, что вы предлагаете, исходя из тех представлений, что в кабинетах служебных возникают, что это самое лучшее предложение? Не лучше ли посоветоваться с людьми, спросить у них, как они хотят видеть улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные и детские площадки?»

Президент в этой связи попросил «активно подключиться к этой работе ОНФ».

«Обращаю внимание — нужно не только организовать эффективный контроль, а с его помощью добиваться конкретного результата, который ждут люди. И конечно же, нужно поддержать граждан, которые готовы присоединиться к проектам благоустройства», — подчеркнул глава государства.

Помимо этого очень важно, чтобы «гражданское общество активно участвовало в решении таких задач как совершенствование природоохранного законодательства, сохранение редких видов животных и растений, создания гуманной системы обращения с бездомными животными», продолжил президент России.

Следующий 2017 год объявлен годом экологии, в связи с чем Путин поручил правительству подготовить программы сбережения уникальных природных символов России, таких как Волга, Байкал, Телецкое озеро на Алтае.

«По всей стране надо заняться уборкой загрязнённых территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населённых пунктов — недавно об этом говорили с активистами Общероссийского народного фронта», — подчеркнул Путин. По его словам, это проблема не только крупных городов, но и сёл, посёлков.

Возвращаясь к вопросу обновления городской инфраструктуры, президент отметил, что «в Москве и Санкт-Петербурге уже идут масштабные программы по развитию и модернизации дорожной сети».

«Со следующего года начнём такие проекты и в других крупных городах и городских агломерациях, где проживает около 40 млн человек», — подчеркнул он.

«За два года здесь должно быть приведено в порядок не менее половины дорог», добавив, что средства уже на решение этих задач намечены», — добавил Путин.

Наконец, необходимо уделить внимание важнейшим федеральным трассам и возведению объекта общенационального значения — Крымского моста. «Его строительство идёт по графику», — уточнил президент.