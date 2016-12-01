Екатеринбург, 1 декабря, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 декабря, в Екатеринбурге открывается крупнейший в России фестиваль кинодокументалистики «Артдокфест». Мероприятие состоится в Ельцин Центре одновременно с московской и питерской сессией, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В российской столице фестиваль проходит с 2007 года. В Петербурге — третий раз подряд. В Екатеринбурге же «Артдокфест» пройдет в первый раз. Откроет фестиваль немецкий фильм «Павленский: Человек и власть» Ирене Лангеман.

Всего будет представлено 38 картин, 22 из которых участвуют в конкурсе и 16 самых зрительских лент из внеконкурсных программ фестиваля. Мероприятие закроется 9 декабря. В Екатеринбурге оно состоится также одновременно с Москвой и Санкт-Петербургом.

«10-летняя история фестиваля — трансформация одного из самых успешных киносмотров доккино сначала в опальный, а потом и в крупнейший независимый (неподцензурный) кинофестиваль России. «Артдокфест» занимает прочное место авторитетного киносмотра, оригинального инди-проекта современной и не стесняющейся ни в темах, ни в выражениях документалистики», — рассказала ранее куратор «Артдокфеста» в Петербурге Тамара Ларина.

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