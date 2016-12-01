Москва, 1 декабря, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Экспорт сельхозпродукции принес России больше, чем экспорт вооружения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Поль Гоген Желтый. Стог сена (Золотой урожай)

«Экспорт сельхозпродукции дает нам сегодня больше, чем продажа вооружений. Совсем недавно мы наверное даже не могли такое себе представить», — сказал президент.

В области экспорта вооружений у России сохраняются серьезные позиции, в 2015 году на 14,5 млрд долларов было реализовано (вооружений) на внешнем рынке, а сельхозпродукции на 16 с лишнем млрд. «В этом году мы ожидаем еще больше, будет 16,9 млрд скорее всего», — сказал Путин.

«Очень хорошо. Давайте поблагодарим за это работников сельского хозяйства», — призвал президент.