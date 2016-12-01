Ростов-на-Дону, 1 декабря, 2016, 12:40 — ИА Регнум.



Pravoslavie.ru Чрезвычайное происшествие

В Ростовской области следователи выясняют причины смерти новорожденного мальчика. Инцидент произошёл в Шахтах. Мертвым ребёнка нашла его мать. Об этом ИА REGNUM 1 декабря сообщили в региональном управлении СКР.

Известно, что ЧП произошло 27 ноября. Погибшему мальчику был месяц от роду. Было ли у ребёнка какое-либо врожденное заболевание, не уточняется. Телесных повреждений на теле грудничка, что говорило бы о насильственной смерти, не обнаружено. Кроме того, семья была благополучная, мальчик находился под наблюдением врача-педиатра.

Истинные причины смерти малыша установят судмедэксперты.

Родители и медработники дают показания, необходимая медицинская документация на ребенка изъята.

Добавим, что с января по сентябрь текущего года в регионе умерли 245 детей в возрасте до 1 года.