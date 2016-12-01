Москва, 1 декабря, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Губернаторы и муниципальные власти должны финансировать волонтёрские организации вместо «привычных проверенных структур». Об этом 1 декабря в ходе оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Хочу, чтобы меня услышали и губернаторы, и муниципальные власти: прошу вас не жадничать и не отдавать средства по привычке проверенным структурам. Важно сердечное отношение к людям. Давайте вместе держать этот вопрос под особым контролем», — сказал Путин.

По его словам, необходимо установить требования к компетенции НКО, «не нагородив барьеров»: «Ещё раз обращусь ко многим: не нужно бояться диалога с людьми, нужно поддерживать их инициативы».

Напомним, президент РФ Владимир Путин огласил 1 декабря Послание Федеральному собранию. Как анонсировал Кремль, Послание в 2016 году станет «особенным».

«В 2016 году Послание будет совсем другим по содержанию, с сохранением такого главного «путинского стержня», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.