Москва, 1 декабря, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин констатировал, что «в целом проблемы в здравоохранении сохраняются», передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

Владимир Маковский. На приеме у врача. 1900

«В целом еще их очень много, прежде всего, они касаются первичного звена», — сказал он. «Его развитию необходимо уделить приоритетное внимание. Граждане зачастую сталкиваются с очередями, с формальным безразличным отношением к себе, врачи перегружены, трудно попасть к нужному специалисту, нередки случаи, когда поликлиники оснащены новейшим оборудованием, а у медработников элементарно не хватает квалификации, чтобы применить это оборудование», — отметил президент.

«Нужно освободить врачей от рутины, освободить от заполнения вороха отчетов и справок, дать им больше времени непосредственно для работы с пациентами», — сказал глава государства, отметив, что это возможно сделать при помощи информационных технологий.