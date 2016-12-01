Москва, 1 декабря, 2016, 12:27 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 1 декабря, открывается 10-й, юбилейный, международный фестиваль документального кино «Артдокфест». Мероприятие будет проходить до 9 декабря в киноцентре «Октябрь-КАРО 11» на Новом Арбате, в самом центре столицы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Artdocfest.com Логотип Art Doc Fest

В здании кинотеатра для проведения фестиваля отведено специальное пространство. Показы фильмов будут проходить в залах с 6-го по 9-й. Вечером зрители смогут принять участие в обсуждениях кинолент с режиссерами и героями фильмов. За это время будет представлено 38 картин, из которых 22 российские премьеры конкурсной программы и 16 самых зрительских лент из внеконкурсных программ фестиваля.

Награждение победителя «Артдокфеста» состоится 9 декабря в этом же кинотеатре. Кроме Москвы, в этот в этот день фестиваль начнется также в Санкт-Петребурге и Екатеринбурге.

Напомним, что самый крупный в России фестиваль авторской документалистики «Артдокфест» проходит в Москве с 2007 года. Каждый год в рамках фестиваля представляют более 20 различных актуальных и резонансных кинокартин, все их показывают в России впервые. Жюри по итогам конкурса отбирает всего три фильма. Но так как этот год юбилейный, то организаторы решили расширить программу мероприятия: покажут конкурсные фильмы разных лет, которые не получали раньше наград на «Артдокфесте», но которые организаторы посчитали очень важными как для самого фестиваля, так и для всего документального кино в целом.

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