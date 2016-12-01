Вашингтон, 1 декабря, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Российский шахматист Сергей Карякин, проигравший норвежскому гроссмейстеру Магнусу Карлсену в борьбе за титул чемпиона мира, намерен в будущем вновь побороться за шахматную корону. Однако перед этим спортсмен собирается улучшить свою игру, сообщает «Р-Спорт».

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»Буду ли еще участвовать в борьбе за корону? Да, конечно, это мой план. Немного отдохну, а после хочу улучшить свою игру. Я верю, что в будущем будет другой шанс», — заявил 26-летний Карякин и добавил, что еще достаточно молод и уверен в возможности побед.

Шанс вновь сразиться с Магнусом Карлсеном может появиться у Сергея Карякина уже в 2018 году. Для этого он должен выступить на турнире претендентов и победить. Также российский гроссмейстер отметил, что собирается участвовать у турнире Вейк-ан-Зее, а затем сыграть в Катаре в рамках чемпионата мира по блицу и рапиду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Карякин, оспаривавший у норвежца Магнуса Карлсена титул чемпиона мира по шахматам, проиграл ему в четвертой партии тай-брейка. Российский спортсмен, игравший черными фигурами, признал свое поражение на 50-м ходу, встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу Карлсена. Ранее соперники провели 12 партий матча с классическим контролем времени, однако итогом поединка стала ничья 6:6.