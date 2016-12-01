Новосибирск, 1 декабря, 2016, 13:12 — ИА Регнум. За прошедшую неделю ноября, которая порадовала жителей Новосибирской области теплой погодой (температура днем достигала 0°C) ОРВИ заболели почти 19,5 тысяч новосибирцев. Как сообщили ИА REGNUM в новосибирском управлении Роспотребнадзора, было отмечено превышение показателя заболеваемости на 11,4% по сравнению с предыдущей неделей. Уровень заболеваемости составляет 70,5 на 10 тыс. населения.

Сэмюэль Люк Fieldes. Врач. 1891

Заболеваемость поддерживается за счет циркуляции респираторных вирусов негриппозной этиологии, по данным лабораторного мониторинга по — прежнему выявляются аденовирусы.

Из-за роста показателя заболеваемости и в целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе частично приостановлена деятельность 16 дошкольных образовательных учреждений и одной школы. Продолжается прививочная кампания против гриппа, на сегодня привито всего 33% от населения области.

При этом, уже на завтра, 2 декабря, Западно-Сибирский Гидрометцентр пронозирует резкое похолодание. Так, в городе Новосибирске ожидаются снег, метель, порывистый ветер, на дорогах возможны снежные заносы, местами гололедица. Днем резкое похолодание с — 7−9 °C до — 14−16 °C, ветер 7−12м/с, порывы до 17 м/с.

На 16 часов местного времени 1 декабря температура воздуха в Новосибирске составляла — 5 °C.