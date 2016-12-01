Москва, 1 декабря, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе революционных событий России столетней давности. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному собранию.

Исаак Бродский. Ленин и манифестация. 1919

«Российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий. Это наша общая история, и относиться к ней нужно с уважением», — заявил Путин.

В своём выступлении президент процитировал слова выдающегося советского философа Алексея Лосева: «Мы знаем весь тернистый путь нашей страны, мы знаем томительные годы борьбы, недостатка, страданий. Но для сына своей родины всё это своё, неотъемлемое, родное».

«Уверен, что у абсолютного большинства наших граждан именно такое ощущение родины. И уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь», — подчеркнул глава государства.

По его словам, «недопустимо тащить раскол, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, в собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись каждой семьи в России, по какую сторону баррикад бы ни оказались тогда наши предки».

«Давайте будем помнить: мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна», — подчеркнул Путин.