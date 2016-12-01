Сочи, Краснодарский край, 1 декабря, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Аэропорт Сочи вписал в свою историю новый рекорд. Сегодня, 1 декабря, международная воздушная гавань обслужила пятимиллионного пассажира с начала года. Символично, что им стал сочинец, вылетающий рейсом в Москву авиакомпании «Аэрофлот», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании «Базэл Аэро».

Panavia.ru Аэропорт. Сочи

Для «юбилейного» пассажира Михаила Бодрина это событие стало полной неожиданностью: «Я, безусловно, рад оказаться «рекордным» пассажиром и войти в историю аэропорта Сочи».

Как пояснил генеральный директор «Базэл Аэро» Леонид Сергеев, рекордного количества пассажиров позволило достичь сотрудничество с авиакомпаниями по развитию маршрутной сети, технологические новшества, развитие туризма в регионе.

Основной рост пассажиропотока аэропорта пришелся на внутренние авиаперевозки. Самыми популярными направлениями за этот период стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Четырехмиллионный пассажир в 2016 году был обслужен 11 сентября, что на три месяца раньше, чем в 2015-м. Пиком пассажиропотока в советские годы для аэропорта Сочи стал 1988 год, когда было обслужено более 4,4 млн пассажиров.

Добавим, что всего за девять месяцев аэропорты «Базэл Аэро» — Краснодар, Сочи, Геленджик и Анапа — обслужили почти 8,2 млн пассажиров. Прирост пассажиропотока за этот период составил 14% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года. Самую высокую динамику продемонстрировал международный аэропорт Сочи, где рост пассажиропотока составил 31%.