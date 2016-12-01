Калуга, 1 декабря, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго» назначен Александр Ейст, сообщили 1 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе энергокомпании.

Mrsk-cp.ru Директор филиала «Калугаэнерго» Александр Ейст

Новый директор филиала «Калугаэнерго» Александр Ейст ранее возглавлял администрацию города Ржева Тверской области.

Ейст имеет многолетний опыт работы в электросетевом комплексе. Профессиональную деятельность в энергетике он начал в 1998 году электрослесарем в Костромских электрических сетях. В 2000 году с отличием закончил Ивановский энергетический университет и был принят инженером службы линий в Белгородский РЭС Южных электрических сетей ОАО «Белгородэнерго». В 2001 году был назначен на должность заместителя главного инженера Белгородского РЭС, затем — заместителем начальника РЭС. В Белгородэнерго прошёл по карьерной лестнице до заместителя генерального директора по техническим вопросам — главного инженера. Затем работал в должности директора по региональному развитию аппарата управления первого заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра». С 2009 по 2013 год Ейст возглавлял филиал ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго». В 2013 году перешел на работу генеральным директором ГП Северо-Кавказского федерального округа. В 2011 году Ейст был избран депутатом Законодательного собрания Тверской области.

В числе приоритетных задач, которые предстоит решать Александру Ейсту, — повышение эффективности функционирования сетевой инфраструктуры Калугаэнерго, приведение системы оперативно-технологического управления в филиале в соответствие с принятыми в отечественном электросетевом комплексе передовыми практиками, повышение мобильности и слаженности действий оперативного и диспетчерского персонала при ликвидации технологических нарушений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний руководитель «Калугаэнерго» Олег Шевченко был уволен с этой должности решением генерального директора ПАО «МРСК Центра». Причиной увольнения Шевченко стали неудовлетворительная организация и проведение аварийно-восстановительных работ в электросетевом комплексе региона, пострадавшем от обрушившейся на Калужскую область в ноябре природной стихии.

Напомним, что в период с 10 по 20 ноября, в разные дни под отключения электроэнергии в Калужской области попали более 68 тысяч человек. Как показал проведенный анализ, в сложившейся ситуации руководителем филиала «Калугаэнерго» Шевченко не были приняты исчерпывающие меры по ликвидации последствий непогоды. Более того, на первом этапе им предоставлялась недостоверная информация о масштабах отключений в электрических сетях, что помешало своевременно направить на помощь энергетикам, работавшим в пострадавших районах, дополнительные силы и средства из соседних областей.