Воронеж, 1 декабря, 2016, 12:18 — ИА Регнум. 180 посетителей и сотрудника рынка в Воронеже эвакуировано в Воронеже из-за возгорания утром 1 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС Воронежской области Пожар в Воронеже

Сообщение о пожаре на улице 20 лет Октября, 119-а (рынок «1000 мелочей») поступило в 08:59, пожарные справились с ним оперативно — уже в 09:21 огонь был ликвидирован.

Пожар возник в павильоне на первом этаже, площадь возгорания составила пять квадратных метров. Еще до приезда пожарных службы безопасности рынка эвакуировала из здания 180 человек — посетителей и торговцев. В результате пожара никто не пострадал.

Причина возникновения пожара устанавливается.