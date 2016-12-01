Чебоксары, 1 декабря, 2016, 12:16 — ИА Регнум. ФГУП «Почта России» в лице Ибресинского отделения УФПС Чувашии нарушило антимонопольное законодательство, установив необоснованно высокую цену за пользование ячейкой абонементного почтового ящика. К такому выводу пришел Первый арбитражный апелляционный суд, а ранее и Арбитражный суд республики, признав законность и обоснованность решения и предписания Чувашского УФАС, сообщили ИА REGNUM в антимонопольной службе.

ИА REGNUM Почтовые ящики в многоквартирном доме в Чебоксарах

Напоминаем, в сентябре прошлого года комиссия УФАС рассмотрела заявление жителя посёлка Ибреси, поступившее из прокуратуры Чувашии. Согласно материалам дела, опубликованном на сайте ведомства, было указано, что при аренде абонементного ящика почтового шкафа в почтовом отделении в 2014 году заявитель уплачивал сумму 396 рублей за один календарный год, в 2015 году стоимость аренды составила 1440 рублей.

Антимонопольщики признали в действиях ибресинского почтового отделения нарушение закона о защите конкуренции (ч.1 ст.10 — запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением). «Отделение установило необоснованно высокую цену на услугу по предоставлению в пользование ячейки абонементного почтового ящика», — говорят в УФАС.

Согласно предписанию антимонопольщиокв, почтовикам необходимо установить тарифы на услуги по предоставлению в пользование ячейки абонементного почтового шкафа, не превышающих сумму необходимых для осуществления деятельности расходов и прибыли.