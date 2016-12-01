Москва, 1 декабря, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Решение задач в экономике и социальной сфере России в последнее время проходит в сложных и неординарных условиях, заявил сегодня, 1 декабря, президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Он подчеркнул, что в нынешней ситуации народ страны доказал, что готов отстаивать суверенитет и национальный курс России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Граждане объединились вокруг патриотических ценностей не потому, что всем довольны, — отметил глава государства. — У людей есть понимание трудностей и уверенность, что вместе мы их одолеем, готовность работать ради России». В ответ граждане страны, заявил Путин, рассчитывают, что им будут обеспечены возможности для воплощения творческих и предпринимательских инициатив, защита их свобод и прав». В такой ситуации, пояснил президент, «любая несправедливость и неправда воспринимается очень остро — это особенность нашей культуры, как и высокая ответственность, нравственность, готовность слушать других и уважать их мнение».

Коснувшись прошедших в сентябре текущего года выборов в Государственную думу, глава государства отметил рост роли нижней палаты парламента как законодательного органа. Он подчеркнул, что особая ответственность лежит на «Единой России», партии, имеющей конституционное большинство и являющейся главной опорой правительства в парламенте. «Надо, чтобы все обещания перед гражданами были выполнены!» — отметил Путин.