Москва, 1 декабря, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Никому не позволено, жонглируя словами, оскорблять национальные традиции. Об этом 1 декабря в ходе оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Граждане доказали, что мы живём в справедливом обществе, где вырабатывается иммунитет к популизму и демагогии. Но всё это не значит, что, жонглируя словами, кому-то можно оскорблять национальные традиции», — сказал Путин.

По его словам, «если кто-то считает себя более продвинутым и интеллигентным, уважайте других»: «Это естественно. Неприемлема и ответная реакция. На подобные факты государство будет реагировать жёстко».

Напомним, президент РФ Владимир Путин огласил 1 декабря Послание Федеральному собранию. Как анонсировал Кремль, Послание в 2016 году станет «особенным».

«В 2016 году Послание будет совсем другим по содержанию, с сохранением такого главного «путинского стержня», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.