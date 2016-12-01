Санкт-Петербург, 1 декабря, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Сегодня, 1 декабря, в Санкт-Петербурге стартует 10-й международный фестиваль документального кино «Артдокфест». Мероприятие пройдет сразу на двух ведущих артхаусных площадках города «Англетер» и «Родина», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Открытие фестиваля в Петербурге состоится в 19:30 на основной площадке «Англетер». Начнется «Артдокфест» с российской премьеры картины-номинанта премии «Лавровая ветвь» — 2016 в категории «Лучший неигровой кинофильм» режиссера Ирене Лангеман «Павленский: человек и власть».

Завершится фестиваль 9 декабря. За это время зрители смогут посмотреть 38 картин, из которых 22 российские премьеры конкурсной программы и 16 самых зрительских лент из внеконкурсных программ фестиваля. Помимо Петербурга, в этот в этот день фестиваль начнется также в Москве и Екатеринбурге.