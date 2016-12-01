Москва, 1 декабря, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Сбербанк снижает ставки по продуктам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» на 0,5 процентного пункта. Об этом, как передает ПРАЙМ, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

«Сбербанк запустил акцию «Новогоднее предложение», в ходе которой базовые ставки по продуктам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» снижены на 0,5 п.п.», — говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что ставки снижены до базовых 11,5−13% годовых в рублях и будут действовать до 31 января 2017 г.

Дополнительно на 0,5 п.п. ставки уменьшены для отдельных регионов страны: Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленобласти, Ростовской области, Калининградской области, Татарии, Новосибирской области, Иркутской области, Челябинской области, Омской области, Якутии, Чукотского АО, Магаданской области, Сахалинской области, Хабаровского края, Амурской области, Приморского края и Камчатского края.

«В этих регионах ставки по продуктам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» составят 11−12,5% годовых, — говорится в сообщении. — В рамках «Новогоднего предложения» молодые семьи смогут подать заявки по ставкам от 10,25% до 12% — в регионах со специальным условием и от 10,75% до 12,5% — в других регионах».