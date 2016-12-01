Екатеринбург, 1 декабря, 2016, 12:15 — ИА Регнум. В Свердловской области рождаемость в октябре 2016 года по отношению к октябрю прошлого года упала на 3,3%. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы государственной статистики корреспонденту ИА REGNUM.

Mobilmusic.ru Малыш

Всего в октябре текущего года на Среднем Урале родилось 4925 свердловчан и это на 166 новорождённых меньше, чем в этот же месяц 2015 года.

Также наблюдается снижение рождаемости в октябре 2016 по отношению к октябрю прошлого года в остальных регионах Уральского федерального округа. Так, в Ямало-Hенецком автономном округе снижение рождаемости составило 22,6%, в Курганской области — 15%, в Челябинской — более 12%, а в Тюменской — почти 10%. Чуть более благополучной выглядит ситуация с рождаемостью в Ханты-Мансийском автономном округе. Там снижение составило 6,8%.

Тенденция к снижению рождаемости в Свердловской области (на 2,3%) наблюдается и за первые десять месяцев текущего года. Так с января по октябрь 2016 года на Среднем Урале родилось 50 тыс. 569 юных свердловчан, и это на 1189 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, снижение количества рождения детей в Свердловской области отмечалось ещё по итогам первого полугодия. Так с января по июль 2016 года родилось на 926 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению некоторых специалистов, снижение рождаемости обусловлено демографической «ямой» 90-х годов, в результате которой происходит сокращение численности молодого населения. Также указывается на то, что в стране нет целенаправленной пропаганды традиционных семейных ценностей и многодетности.

В свою очередь вице-премьер правительства России Ольга Голодец на селекторном совещании по вопросам демографии предложила усилить работу по развитию программ экстракорпорального оплодотворения и борьбы с абортами.