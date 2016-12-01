Москва, 1 декабря, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Оглашение ежегодного послания президента России к Федеральному собранию началось в Георгиевском зале Московского кремля, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря. «Сегодня речь пойдет о наших задачах в экономике, социальной сфере, во внутренней и внешней политике», — отметил президент. «Больше внимания на этот раз уделим уделим экономике, социальным вопросам и внутренней политике», — уточнил он.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Нам приходится решать эти задачи в сложных, неординарных условиях, как это не раз бывало в истории, и народ России убедительно доказал, что способен отвечать на непростые вызовы», — заявил Путин.

Послание — это программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Оно включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.