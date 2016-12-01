Тверь, 1 декабря, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Обыски у депутата тверского законодательного собрания Сергея Веремеенко прошли в рамках расследования уголовного дела о хищениях активов ОАО «Всероссийский институт легких сплавов» (ОАО ВИЛС, Москва). Следственные действия проводились накануне, 30 ноября.

RobillardMichel Обыск

Как сообщает «Коммерсантъ», правоохранители провели обыски в головном здании ОАО ВНИЛС, а также у депутата Тверского ЗС Сергея Веремеенко, который владеет пакетом акций института. «У них из кабинетов, а также квартир и домов были изъяты документы, в том числе по сделкам с так называемыми непрофильными активами ВИЛСа», — сообщило издание. В частности, предметом расследования является продажа бывшего общежития института по улице Говорова, 1, — по данному факту возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, здание было продано по цене, существенно ниже рыночной, ущерб, нанесенный госкорпорации «Ростех» (является акционером ВИЛС), оценивается в 60 млн рублей.

Как сообщается, дело возбуждено в отношении «неустановленных руководителей», однако в числе фигурантов, пишет «Коммерсантъ», может оказаться и тверской депутат, «в интересах которого, предположительно, могла быть проведена эта сделка». Сергей Веремеенко на данный момент владеет 14% акций ОАО ВИЛС.

Сергей Веремеенко — депутат Законодательного собрания Тверской области двух созывов, возглавляет комитет по аграрной политике и природопользованию. Является крупным бизнесменом — в 2008 году попал в список богатейших россиян с оценкой состояния более 1 миллиарда долларов США по оценке журнала Forbes.

Веремеенко за 2015 год задекларировал доход в сумме 75 млн 295 тыс. 232,03 рубля. Он владеет 200 земельными участками, девятью жилыми домами, квартирой, гаражами и гостиницей.