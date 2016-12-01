Братислава, 1 декабря, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Хоккеисты «Слована» (Братислава, Словакия) могут отказаться от участия в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который должен состояться с ХК «Металлург» (город Новокузнецк, Кемеровская область). Причина — невыплата спортсменам заработной платы. Об этом сообщил нападающий братиславского ХК Радек Смоленяк, сообщает портал Hokej.sk.

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По словам Смоленяка, клуб должен хоккеистам деньги, которые было обещано выплатить к концу прошлого месяца. «Завтра мы проведем совещание с игроками и обсудим наши дальнейшие действия. Но ситуация достигла невозможного, так продолжаться больше не может», — сказал спортсмен.

Напомним, матч должен состояться 2 декабря. «Слован» в настоящее время занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.