Мурманск, 1 декабря, 2016, 11:49 — ИА Регнум.



Freesmi.by Суд

Женщина, по вине которой из окна многоэтажного дома в Мурманске выпали малолетние дети, предстанет перед судом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Мурманской области, ведомством утверждён обвинительный акт по уголовному делу, которое было заведено после происшествия.

«Согласно материалам дела, женщина, допустив преступную небрежность, ушла в магазин, оставив своих детей — мальчика 6 лет и девочку 1,5 лет, одних дома без присмотра, — отметили в прокуратуре. — В отсутствие матери дети выпали из окна 3 этажа дома 17 по проспекту Ленина в Мурманске. В тяжелом состоянии они были доставлены Мурманскую областную клиническую больницу Баяндина, где при врачебном осмотре зафиксированы множественные переломы».

По данным прокуратуры, уголовное дело было возбуждено за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, дети выпали из окна в Мурманске 22 июля текущего года. В итоге мальчик оказался в реанимации, состояние девочки оценивалось как тяжёлое, но стабильное.